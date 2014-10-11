Депутат закликала не вірити пропаганді Путіна про "здачу" стратегічних об'єктів на сході
Народний депутат України Ірина Луценко закликала не вірити пропаганді президента Росії Володимира Путіна щодо «здачі» стратегічних об’єктів на сході України.
Про це Луценко сказала сьогодні під час ефіру на вінницькому телеканалі, передає кореспондент УНІАН.
Розповідаючи про перебування у Маріуполі, Луценко зазначила, що там зроблено надзвичайно сильні фортифікайні споруди.
«Я була в Маріуполі – там 45 кілометрів в три ряди захищений Маріуполь - «хочеш миру – готуйся до війни» - перший натиск ми витримаємо. Так, це не всюди, є проблеми – але не можливо відновити армію за три місяці, яку нищили 23 роки», - сказала Луценко.
Читайте такожЗбройні сили прикриють Харків з півдняВона пояснила, чому й досі стріляють: «Чому стріляють під Щастям, під Волновахою й Дебальцево, під Донецьком? Тому що Путін і сепаратисти хочуть відтягнути цю буферну зону. Тому що донецький аеропорт може садити важкі військові літаки, а наші хлопці не здаються. Не вірте цій пропаганді, яку вкидає Путін через своїх істериків – що все пропало, донецький аеропорт знищено – не правда – армія стоїть до кінця, мертво – вона укріплюється, підсилюється, йде постійна ротація, в три зміни працюють наші заводи, техніка підвозиться. Так само стоїмо мертво над Дебальцево, по Волновасі – тому що це стратегічні об’єкти. Ми знаємо, що хоче Путін – ми не здаємось, ні кроку назад, мертво», - зазначила Луценко.
Вона висловила переконання, що на сьогодні основне завдання – об’єднатись й показати усьому світу, що ми мирна нація. «Ми маємо просити підтримки усьго світу. Для цього президент й веде перемовини із керівниками 36 країн світу й закликає дати представників ОБСЄ для контролю цієї буферної зони – ми самі не справимось. Ми маємо єднатись, як в середині країни, так і світом, і в такому єднанні ми переможемо», - додала Луценко.