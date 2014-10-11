Депутат закликала не вірити пропаганді Путіна про "здачу" стратегічних об'єктів на сході

Про це Луценко сказала сьогодні під час ефіру на вінницькому телеканалі, передає кореспондент УНІАН.

Розповідаючи про перебування у Маріуполі, Луценко зазначила, що там зроблено надзвичайно сильні фортифікайні споруди.

«Я була в Маріуполі – там 45 кілометрів в три ряди захищений Маріуполь - «хочеш миру – готуйся до війни» - перший натиск ми витримаємо. Так, це не всюди, є проблеми – але не можливо відновити армію за три місяці, яку нищили 23 роки», - сказала Луценко.

Читайте такожЗбройні сили прикриють Харків з півдняВона пояснила, чому й досі стріляють: «Чому стріляють під Щастям, під Волновахою й Дебальцево, під Донецьком? Тому що Путін і сепаратисти хочуть відтягнути цю буферну зону. Тому що донецький аеропорт може садити важкі військові літаки, а наші хлопці не здаються. Не вірте цій пропаганді, яку вкидає Путін через своїх істериків – що все пропало, донецький аеропорт знищено – не правда – армія стоїть до кінця, мертво – вона укріплюється, підсилюється, йде постійна ротація, в три зміни працюють наші заводи, техніка підвозиться. Так само стоїмо мертво над Дебальцево, по Волновасі – тому що це стратегічні об’єкти. Ми знаємо, що хоче Путін – ми не здаємось, ні кроку назад, мертво», - зазначила Луценко.

Вона висловила переконання, що на сьогодні основне завдання – об’єднатись й показати усьому світу, що ми мирна нація. «Ми маємо просити підтримки усьго світу. Для цього президент й веде перемовини із керівниками 36 країн світу й закликає дати представників ОБСЄ для контролю цієї буферної зони – ми самі не справимось. Ми маємо єднатись, як в середині країни, так і світом, і в такому єднанні ми переможемо», - додала Луценко.