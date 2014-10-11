На Донбасі з полону бойовиків звільнені ще шестеро військових і журналіст
22:21, 11 жовтня 2014Політика
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Після оголошення перемир'я уже вдалося звільнити 1200 заручників.
REUTERS
На Донбасі з полону бойовиків звільнені ще шестеро військових і журналіст.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов.
«Ще шістьох військових і журналіста Лелявського вдалося витягнути з полону. Їдуть до Дніпропетровська Донецька, Луганська, Сніжного. Без обміну, без «мінських домовленостей». Самі», - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко заявив, що на Донбасі в заручниках у бойовиків залишаються понад 500 осіб.
За словами глави держави, після оголошення перемир'я вдалося звільнити 1200 заручників.
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