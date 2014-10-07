Журналіста Воробйова звільнили з полону бойовиків
16:24, 07 жовтня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону трьох цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов.
Егор Воробьев / facebook.com/Егор Воробьев
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
Щойно звільнили з полону 3 цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов. Слава Україні!
— Петро Порошенко (@poroshenko) October 7, 2014
"Щойно звільнили з полону 3 цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов. Слава Україні!", - заявив глава держави.
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