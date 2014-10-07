Журналіста Воробйова звільнили з полону бойовиків

16:24, 07 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону трьох цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов.

Егор Воробьев / facebook.com/Егор Воробьев

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно звільнили з полону 3 цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов. Слава Україні!", - заявив глава держави.

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