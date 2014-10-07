Журналіста Воробйова звільнили з полону бойовиків

Президент України Петро Порошенко повідомив про звільнення з полону трьох цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Щойно звільнили з полону 3 цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) October 7, 2014 "Щойно звільнили з полону 3 цивільних, серед яких журналіст Єгор Воробйов. Слава Україні!", - заявив глава держави.

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