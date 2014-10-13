В ОБСЄ готові до моніторингу українсько-російського кордону

13:21, 13 жовтня 2014
Політика
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Місія ОБСЄ готова до моніторингу українсько-російського кордону з використанням безпілотників.

ОБСЕ готова мониторить границу / фото mischko.livejournal.com

Про це заявив керівник спостережної місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан. Зокрема, що стосується безпілотників, керівник підкреслив: "Ми готові, якщо говорити про нашу спеціальну моніторингову місію, ми готові впроваджувати цей проект і працювати за ним".

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Він додав, що завершена технічна підготовка цього питання. "Що стосується моніторингу кордонів, то ми готові взятися за цю роботу", - сказав Ертугрул Апакан і додав, що розширення моніторингової місії підвищить її ефективність на сході України і по країні в цілому.

"Наші очікування дуже високі відносно безпілотників. Вони не будуть заміщати спостерігачів, вони будуть посилювати можливості наших спостерігачів на сході. І вони будуть доповнювати роботу місії в небі", - сказав спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ погодилася збільшити кількість своїх спостерігачів на Донбасі до 1,5 тис. осіб.

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