Берлін запропонував ОБСЄ два військові безпілотники для спостереження на Донбасі

15:04, 10 жовтня 2014
Політика
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Берлін та Париж офіційно запропонували ОБСЄ військові безпілотники для спостереження за українсько-російським кордоном. Німеччина також хоче надіслати на Донбас озброєних солдатів Бундесверу.

Німеччина може надіслати на Донбас два безпілотники / adelante.biz.ua

Німеччина та Франція офіційно запропонували Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) надати безпілотники для спостереження за українсько-російським кордоном. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у п'ятницю, 10 жовтня, після зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним у Берліні, передає Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

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У пропозиції для ОБСЄ названі умови для надсилання безпілотників у зону конфлікту в Україні, уточнив Штайнмаєр. "Нині ми чекаємо не лише на реакцію власне ОБСЄ, а й у першу чергу країн-членів", - цитує Штайнмаєра інформагенція Reuters. Глава німецького МЗС натякнув, вочевидь, на Росію, яка може заблокувати рішення ОБСЄ про застосування військових безпілотників в Україні, зауважує інформагенція.

За його словами, Німеччина готова надіслати в Україну два безпілотники, а скільки апаратів надішле Франція, вирішуватиме вона сама. При цьому обидві країни дали зрозуміти ОБСЄ, що персонал, який обслуговуватиме безпілотники, потребуватиме озброєного захисту.

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