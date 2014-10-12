ОБСЄ погодилася збільшити кількість своїх спостерігачів на Донбасі до півтори тисячі осіб

Про це йдеться у зверненні глави держави щодо реалізації Мирного плану та зміцнення обороноздатності держави, опублікованому у неділю ввечері.

Порошенко зазначив, що для того, аби забезпечити спостереження за ситуацією на кордоні, в Україну із Австрії вже надійшли перші безпілотні літальні апарати.

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"Такі ж самі прилади незабаром доставлять і з Німеччини та Франції. Їхня загальна кількість, я сподіваюсь, буде достатньою для того, щоб протягом 24 годин на добу забезпечити спостереження за всією територією вздовж українсько-російського порубіжжя. Завдяки такому контролю, я маю велику надію, що буде припинено постачання через кордон техніки, нової зброї, свіжих найманців", - сказав глава держави.

"Я звернувся і отримав позитивну відповідь, що ОБСЄ збільшила кількість спостерігачів до півтори тисячі осіб. Така кількість дозволить цій поважній європейській організації виконати свої зобов’язання із спостереження за припиненням вогню та поновленням українського контролю за кордоном з Росією", - повідомив Порошенко.

"Взагалі, ми маємо чітко розуміти, що без підтримки всього світу нам не вдалося б зупинити інтервенцію", - зазначив президент.