В Україні введена кримінальна відповідальність за підкуп виборців

За законопроект №4741 проголосували 233 народних депутати з 286 зареєстрованих у сесійній залі.

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Згідно із законом, перешкоджання вільному здійсненню громадянином виборчого права або права брати участь у референдумі караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років.

У разі якщо громадянину перешкоджають у здійсненні виборчого права із погрозами або застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, такі дії караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років.

Крім того, несанкціоноване втручання в роботу бази даних Державного реєстру виборців карається позбавленням волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Підробка та незаконне виготовлення виборчих документів (бюлетеня, протоколу про підрахунок голосів) - караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років.

Пропозиція, обіцянка або надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій (відмова від голосування, голосування більше одного разу, передача бюлетеня іншій особі) - карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами або обмеженням волі на строк до 2 років.

Крім того, здійснення передвиборної агітації шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіку, прапор політичної партії, вартість яких не перевищує розміру, встановленого законодавством), робіт, послуг - карається обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.