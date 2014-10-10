До МВС надійшло вже понад 170 заяв про порушення виборчого законодавства

Із 28 серпня по 10 жовтня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 177 заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом, та розпочато 50 кримінальних проваджень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в УЗГ, станом на 10 жовтня органами внутрішніх справ відкрито 11 кримінальних проваджень, пов'язаних з підкупом виборців.

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Найбільше таких подій зафіксовано у Харківській області – 5, та Запоріжжі - 3. Ще по одному факту виявлено в Одеській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Як зазначили в МВС, зловмисники намагались підкупити виборців. При цьому в міліції зазначили, що за товари вартістю до 36 грн їм загрожує адмінвідповідальність, а кримінальна - якщо вартість таких товарів перевищуватиме вище зазначену суму.

Враховуючи викладене, МВС закликає ЗМІ та громадян фіксувати кожен факт підкупу виборців та повідомляти про це в правоохоронні органи.