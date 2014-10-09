Із 5 млн виборців на Донбасі проголосувати зможуть лише 2 млн

Про це голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський повідомив на зустрічі із делегацією Спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи зі спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України 26 жовтня 2014 року на чолі з головою Європейської Демократичної фракції у ПАРЄ Крістофером Чоупом, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату комісії.

Сторони обговорили широке коло питань, пов’язаних із позачерговими парламентськими виборами.

Читайте такожЦВК зареєструвала вже 310 міжнародних офіційних спостерігачів

Голова ЦВК зупинився на питаннях реєстрації кандидатів у народні депутати як у загальнодержавному багатомандатному окрузі, так і в одномандатних виборчих округах. Йшлося і про утворення окружних та дільничних виборчих комісій, а також організацію навчання для їх членів.

Окремо Охендовський акцентував увагу делегації ПАРЄ на ситуації з підготовкою проведення виборів у Донецькій та Луганській областях, частину території яких контролюють незаконні збройні формування терористичних організацій - так званих «ДНР» та «ЛНР». Так, за його словами, є сподівання, що на Донеччині вибори відбудуться у 13 з 21 одномандатного округу. За попередніми розрахунками, із 3 млн 400 тис. виборців, зареєстрованих у цьому регіоні, проголосувати на виборчих дільницях за місцем проживання матимуть можливість орієнтовно 1 млн 460 тис. осіб.

"Очевидна диспропорція між кількістю виборчих округів, де можливо провести вибори, і кількістю виборців, які матимуть можливість взяти у них участь, пояснюється тим, що, на жаль, в окремих ОВО голосування може відбутися лише на кількох виборчих дільницях", – зазначив голова ЦВК.

Щодо Луганської області, то тут, як наголосив Охендовський, на сьогодні вбачається можливість проведення виборів у 5 з 11 одномандатних виборчих округів. А взяти участь у голосуванні, знову ж таки за попередніми даними, матимуть можливість близько 560 тис. виборців з 1 млн 800 тис. зареєстрованих на Луганщині.

Також голова ЦВК порушив питання щодо гарантування безпеки проведення виборів на Донбасі.

Крім того, за словами Охендовського, не менш актуальною на сьогодні проблемою залишається й питання забезпечення участі у голосуванні військовослужбовців, які виконують завдання в рамках антитерористичної операції на Донбасі. Для цього необхідно внести зміни до Закону "Про вибори народних депутатів України", враховуючи й те, що у багатьох із них при собі немає паспортів – лише військові квитки.

«Відповідний законопроект № 4531а "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належної організації та проведення виборів народних депутатів України" був зареєстрований у парламенті ще у серпні. І він кілька разів ставився на голосування. Проте максимально набрав лише 179 голосів із 226 необхідних. У цьому контексті слід нагадати, що під час позачергових президентських виборів Верховна Рада оперативно реагувала на пропозиції Комісії щодо внесення змін до виборчого законодавства відповідно до ситуації, що складалася. На жаль, зараз відповідні зміни, у тому числі й ті, що стосуються безпеки, до цього часу залишаються не ухваленими», – сказав голова ЦВК.

Тож, за його словами, комісія продовжує очікувати на ухвалення Верховною Радою України на найближчому пленарному засіданні – 14 жовтня – закону, який стосуватиметься низки дуже важливих процедур у день голосування і в наступні дні. Вони, насамперед, необхідні для забезпечення безпеки голосування, транспортування виборчої документації, вирішення питань погашення невикористаних виборчих бюлетенів, інших питань, пов’язаних з особливостями підготовки виборів у Донецькій та Луганській областях.

Натомість, якщо Верховна Рада не ухвалить зазначені зміни, то ЦВК буде змушена врегульовувати питання самостійно.

Раніше ЦВК дозволила виборцям Донбасу тимчасово змінити місце голосування.

***

На позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Центральна виборча комісія вже зареєструвала 404 офіційних спостерігачів від трьох держав та 7 міжнародних організацій.