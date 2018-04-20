Ахметов побореться з організованою злочинністю

Рінат Ахметов про політику і себе в ній:

Партія регіонів готова створювати коаліцію з будь-якою політичною силою. «Наші двері відкриті, тобто, ми відкриті для діалогу», - сказав він. При цьому Р.АХМЕТОВ зазначив, що «є договір, а є змова, наша мета – економічне зростання і об`єднання України, а змова – це тоді, коли хтось хоче поділити крісла, а крісла хочуть такі, які ще меблева фабрика не навчилася робити». Також Р.АХМЕТОВ зазначив, що Партія регіонів готова формувати коаліцію і з Блоком Юлії Тимошенко. Кажучи про принципи формування коаліції, він зазначив, що «є шлюб за коханням, а є - за розрахунком, мені ближче за любов’ю, але в бізнесі і політиці частіше – за розрахунком». При цьому він додав, що «посади - не головне».

Щодо своїх планів у політиці, то Рінат АХМЕТОВ чітко дав зрозуміти, що має намір працювати в парламенті, і не планує працювати в уряді.

При цьому Р.АХМЕТОВ пожартував: «Я очолю комітет боротьби з організованою злочинністю». І вже цілком серйозно заявив, що має намір відмовитися від заробітної плати народного депутата, від житла в Києві, передбаченого для депутатів, і вивчити українську мову. «Я відмовлюся від заробітної плати і квартири на користь дитячого будинку. Це не головне, ради чого я йду до парламенту», - сказав він. За словами Р.АХМЕТОА, він постійно буде присутній на засіданнях парламенту і голосуватиме особисто, а не передавати свою депутатську картку своїм колегам.

За словами Р.АХМЕТОВА, він йде до парламенту з бізнесу, щоб забезпечити економічне зростання України. А прийнятним для України прем`єр-міністром він вважає Віктора ЯНУКОВИЧА.

Рінат АХМЕТОВ заявляє, що у лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА «є все, щоб очолити уряд».

При цьому він відзначив, що уряд В.ЯНУКОВИЧА продемонстрував зростання економіки.

А завданням Партії регіонів у разі приходу її лідера в уряд буде досягнення економічного зростання України від 8 до 12% впродовж 10 років щорічно. «Якщо є економічне зростання, ростимуть і доходи громадян», - сказав він.

Р.АХМЕТОВ додав, що першими кроками Партії регіонів у новому скликанні Верховної Ради України будуть: зниження податків, що призведе до економічного зростання, прийняття законодавства про прозорість Кабінету Міністрів України і внесення ясності в питання приватизації.

У разі нестворення більшості в парламенті за участю «біло-блакитних», Партія регіонів якісно справлятиметься зі своїми зобов`язаннями і в опозиції.

Партія регіонів у новій Верховній Раді виступатиме також за проведення референдуму з питання вступу України в НАТО.

«Питання НАТО – ми за демократичний підхід, треба провести референдум», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Разом з тим з приводу приєднання України до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном Р.АХМЕТОВ відзначив, що «Україна повинна вступати в будь-який союз, якщо це вигідно».

...про свій бізнес

Р.АХМЕТОВ відзначив, що становлення його бізнесу відбувалося в три етапи: 1992-1995 рік – неформальна економіка, 1996-2000 – становлення, 2000 - по теперішній час – «найголовніший етап мого бізнесу – прозорість». При цьому він додав, що на сьогодні його компанія має повністю прозору структуру власності, звітності і управління.

«Цієї прозорості не вистачає в політиці. Я маю на увазі не прозору кімнату з скла, головна біда в тому, що з цієї кімнати не чутно звуку… Уряд повинен звітувати перед суспільством, прозорість забезпечить економічне зростання, а головне - заслужимо пошану і визнання всього світу», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Зі слів бізнесмена, правоохоронні органи в 2005 році провели повний «аудит» його минулого.

«В 2005 році правоохоронні органи зробили такий аудит мого минулого… якби було щось – шуму було б на весь світ», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Також Р.АХМЕТОВ сказав, що не читав книгу Бориса ПЕНЧУКА «Донецька мафія”. «Я не читав цю книгу, і її уважно вивчають мої юристи… там немає правди», - додав Р.АХМЕТОВ.

Рінат АХМЕТОВ заявив, що не продавав нікому свого бізнесу. «Я свого бізнесу не продавав ні російським, ні індійським, ні іншим іноземним бізнесменам», - сказав Р.АХМЕТОВ, коментуючи заяву екс-міністра з питань надзвичайних ситуаціях, члена «Нашої України» Давида ЖВАНІЇ про те, що нібито Р.АХМЕТОВ продав свій бізнес російським структурам.

Президент компанії ЗАТ «Систем кепітал менеджмент» Рінат АХМЕТОВ заявляє, що СКМ буде розділена на профільні бізнеси.

«Компанія СКМ буде розділена на профільний бізнес, проводитимемо реформи», - сказав Р.АХМЕТОВ.

При цьому він наголосив, що йде до парламенту “не для того, щоб лобіювати власний бізнес, а щоб досягти економічного зростання України”.

Довідка УНІАН.ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в металургійній, машинобудівній, енергетичній, вугільній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медіа та інших галузях і сферах економіки. 90% акцій ЗАТ «СКМ» належить Р.АХМЕТОВУ.) СКМ належить також ряд підприємств в інших сферах діяльності: мережа АЗС «Гефест», Пивоварна група «Сармат», готель «Донбас Палас», також телекомунікаційний бізнес - Мобільний оператор Life:) (ТОВ "Астеліт"), оператор фіксованого зв`язку ВАТ "Фарлеп-Інвест". У 2006 році компанія «Систем кепітал менеджмент» створила кілька компаній для управління профільними активами. На думку СКМ, створення профільних управляючих компаній дозволить забезпечити прозорість бізнесу групи СКМ для акціонерів, інвесторів і ділових партнерів і оптимізує управління активами. У січні ц.р. «СКМ» заявила, що створює компанію ТОВ «Метінвест», яка управлятиме підприємствами гірничо-металургійного комплексу групи СКМ. 80% у статутному фонді компанії «Метінвест» належатиме ЗАТ «СКМ», ще 20% - компанії “MetInvest BV” (Голландія). До гірничо-металургійних активів СКМ відносяться: «Азовсталь», Група ЄМЗ «Єнакієвський металургійний завод і СП ТОВ "Метален"), Ferriera Valsider S.P.A. (Італія), Харцизький трубний завод, Північний і Центральний гірничо-збагачувальні комбінати. У лютому ц.р. «СКМ» презентувала «Донбасівську паливно-енергетичну компанію», створену для управління енергетичними активами групи СКМ. ДПЕК є вертикальною інтеграцією підприємств від видобутку вугілля (ВАТ «Павлоградуголь», ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу») до генерації (ТОВ «Східенерго») і поставки електроенергії (ВАТ «ПЕС-Енерговугілля», ТОВ «Сервіс-Інвест»). У березні ц.р. СКМ повідомила, що на базі ТОВ «СКМ ФІНАНС» створить компанію, яка управлятиме фінансовими інститутами групи «СКМ» - ЗАТ «Перший Український Міжнародний Банк», ЗАТ «Донгорбанк», страхові компанії ЗАТ «УАСК АСКА» і ЗАТ «УАСК АСКА-Життя». Більше 80% ТОВ «СКМ ФІНАНС» належить ЗАТ «СКМ».

...про газові домовленості з Росією

Рінат АХМЕТОВ переконаний, що Україні не вдасться повернутися до старих цін на російський газ.

«Переконаний, що ні – неможливо повернутися до старих цін», - сказав Р.АХМЕТОВ, коментуючи останні газові домовленості України і Росії.

Він нагадав, що до останніх газових домовленостей Україна мала газ за ціною 50 доларів і було два постачальники – Росія і Туркменістан, і не було жодних проблем. При цьому Р.АХМЕТОВ додав, що український уряд весь час говорив про необхідність переглянути газові угоди і «тепер має непрозору ціну і непрозорого постачальника». Також він зазначив, що Україна повинна розраховуватися за газ за ринковими цінами.

...про приватизацію і реприватизацію

Рінат АХМЕТОВ вважає державу неефективним власником і виступає за приватизацію.

«Держава – це не ефективний власник, приватний власник – ефективний», - сказав Р.АХМЕТОВ. При цьому він додав, що «я - за приватизацію, а не за реприватизацію».

Також Р.АХМЕТОВ зазначив, що його компанія братиме участь у рівних прозорих конкурсах з приватизації.

"Реприватизація - це величезна помилка, це величезний удар по економіці. Ніколи ми не займатимемося реприватизацією", - додав Р.АХМЕТОВ.

...про свою зустріч з Ющенком

«Ми зустрічалися з ЮЩЕНКОМ, говорили про меценатство», - сказав Ахметов. При цьому Р.АХМЕТОВ не уточнив, коли відбулася зустріч з Президентом.