Керрі повідомив про існування секретних угод між Порошенком і Путіним

Вчора в Парижі, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим держсекретар США сказав, що невідома угода між президентами РФ і України доповнює мінські домовленості про режим припинення вогню, передає ZN.UA.

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"Є угода, яка доповнює мінські домовленісті. Вона досягнута на подальших переговорах між президентом Порошенком і президентом Путіним, в якій вони домовилися про певні терміни щодо деяких речей", - сказав Джон Керрі.

Він також нагадав, що цього тижня Петро Порошенко та Володимир Путін зустрінуться в Мілані і продовжать діалог в присутності президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель.