Керрі назвав нелегітимні вибори в "ДНР" і "ЛНР" порушенням Мінських домовленостей
Секретар Державного департаменту США Джон Керрі заявляє, що проведення власних самопроголошених виборів терористичними організаціями "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" будуть порушенням Мінських домовленостей про припинення вогню від 5 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав в Парижі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим (пряма трансляція брифінгу велась на сайті Держдепартаменту США).
"Я підкреслив перед міністром закордонних справ Лавровим, що єдиними законним виборами в Україні є вибори (Верховної) Ради 26 жовтня та вибори місцевих лідерів на Донбасі 7 грудня ( у відповідності до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей)", - сказав Керрі.
Читайте такожУ районах, підконтрольних "ДНР", дозволили голосувати з 16 роківПри цьому він відзначив, що "будь-які зусилля стосовно проведення "референдуму щодо незалежності" в Луганську і Донецьку в цей час будуть порушенням Мінських домовленостей", та за його словами відповідно результати такого "голосування" не будуть визнані ні Україною, ні міжнародною спільнотою.