Керрі назвав нелегітимні вибори в "ДНР" і "ЛНР" порушенням Мінських домовленостей

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав в Парижі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим (пряма трансляція брифінгу велась на сайті Держдепартаменту США).

"Я підкреслив перед міністром закордонних справ Лавровим, що єдиними законним виборами в Україні є вибори (Верховної) Ради 26 жовтня та вибори місцевих лідерів на Донбасі 7 грудня ( у відповідності до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей)", - сказав Керрі.

Читайте такожУ районах, підконтрольних "ДНР", дозволили голосувати з 16 роківПри цьому він відзначив, що "будь-які зусилля стосовно проведення "референдуму щодо незалежності" в Луганську і Донецьку в цей час будуть порушенням Мінських домовленостей", та за його словами відповідно результати такого "голосування" не будуть визнані ні Україною, ні міжнародною спільнотою.