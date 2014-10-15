Путін у Мілані хоче обговорити з Порошенком наслідки "каральної" операції

Про це йдеться в матеріалах прес-служби російського президента до розмов Путіна із закордонними лідерами «на полях» саміту АСЕМ у Мілані 16-17 жовтня 2014 р., які має УНІАН.

Читайте такожПутін звинуватив Прибалтику і Україну у відкритому прояві нацизму

"Заплановано також окремі заходи з української тематики, зокрема, зустріч за участю президента України Порошенка і ряду європейських лідерів. Передбачається, що на ній обговорюватиметься комплекс питань з врегулювання української кризи. Серед можливих тем: причини і джерела конфлікту, перспективи мирного процесу, подальші кроки з врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, наслідки каральної операції київської влади на Донбасі. Очікується також, що будуть порушені питання економічної взаємодії Росії, Європи та України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 16 жовтня відбудеться зустріч Путіна з президентом Італії Джорджо Наполітано, 17 жовтня - з головою Ради міністрів Маттео Ренці.

Крім того, згідно з повідомленням, Путін проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і з федеральним канцлером Австрійської Республіки Вернером Файманом.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня прес-служба президента України повідомила, що Порошенко і Путін під час телефонної розмови узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту АСЕМ, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані, і підтвердили необхідність неухильного дотримання домовленостей про припинення вогню і відведення військ.

Планується, що в цьому саміті мають взяти участь 55 глав держав і урядів.

10 жовтня представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен заявила, що лідери Європейського Союзу не планують зустрічатися з президентом Росії під час саміту Азія-Європа.

Нагадаємо, відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада 2013 року стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю історію держави протестів. В результаті, на той час президент Віктор Янукович у лютому, після масового розстрілу беззбройних євромайданівців на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

РФ в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській та Донецькій областях, а в серпні - практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, із середини квітня до 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 людей, близько 9 тисяч були поранені. За офіціальнім даними, майже 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки.