НАТО не фіксує відведення російських військ від українського кордону
17:49, 15 жовтня 2014Політика
0 0
У НАТО поки не бачать "істотних рухів" у відведенні російських військ з прикордонного з Україною регіону Росії.
REUTERS
Про це сказав верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Бридлав агентству Ассошіейтед Прес в Салоніках, передає "Українська правда".
Читайте такожЄС очікує від РФ повного виведення з України військ, обладнання та зброї
Генерал зазначив, що виведення всіх російських військ є "важливою частиною нормалізації ситуації" в цьому районі.
Як відомо, у суботу президент Росії Володимир Путін віддав наказ повернути 17 600 російських військових з Ростова на свої бази. Кремль заявляв, що ці військові брали участь у навчаннях.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter