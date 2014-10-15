НАТО не фіксує відведення російських військ від українського кордону

Про це сказав верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Філіп Бридлав агентству Ассошіейтед Прес в Салоніках, передає "Українська правда".

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Генерал зазначив, що виведення всіх російських військ є "важливою частиною нормалізації ситуації" в цьому районі.

Як відомо, у суботу президент Росії Володимир Путін віддав наказ повернути 17 600 російських військових з Ростова на свої бази. Кремль заявляв, що ці військові брали участь у навчаннях.