Бойовики продовжують завозити зброю і боєприпаси з Росії

Частково – з боку угруповань терористичної організації «ДНР» та російських військових у Донецькій області (з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку тут зафіксовано 2 обстріли – позицій українських військ в районі аеропорту в Донецьку та поблизу н. п. Красногорівка). І не виконується загонами бойовиків «ЛНР» у Луганській області, повідомляє Народний Фронт.

Читайте такожБойовики почали інтенсивний мінометний обстріл Попасної - МоскальВодночас спостерігається переправлення з території Росії до Луганської області російських найманців та боєприпасів для угруповань «ЛНР». Зокрема, вчора після 23:00 з РФ до Луганської області через перепускний пункт «Ізварине» прибуло 10 автобусів з найманцями, 6 вантажівок з боєприпасами та спорядженням та 1 бензовоз.

У район н. п. Щастя Луганської області перекинуто загін бойовиків під назвою «батальон «Вітязь» – близько 200 чол.

Серед бойовиків «ЛНР» та «ДНР» до початку «режима тиші» активно поширювалися чутки щодо підготовки масованого наступу російсько-терористичних військ.

Водночас на територіях, контрольованих терористами, протягом останніх діб спостерігається поступове відведення від «лінії фронту» у Донецькій та Луганській областях підрозділів збройних сил Росії. З подальшим їх перекиданням до кордону з РФ та виведенням на територію Росії.

На їх місце прибувають групи терористів, які з початку вересня проходили підготовку у таборах як на території РФ (в основному – у навчальному центрі ГРУ ГШ ЗС РФ поблизу Ростова-на-Дону), так і на території Донбасу, де їх навчали інструктори з числа кадрових військовослужбовців РФ.

Також у складі загонів терористів залишаються кадрові російські військовослужбовці з числа «вузьких» військових фахівців. В основному це корегувальники артилерійського вогню.

У «ЛНР» та «ДНР» продовжують зображати «соціальну допомогу» населенню. Зокрема, у місті Шахтарську зафіксовано видачу соціальних виплат (за втратою годувальника – 900 грн) за раніше складеними списками. Проте грошей вистачило лише на частину тих, хто був занесений у списки.

У Луганській області керівництво «ЛНР» пообіцяло продавати вугілля пенсіонерам по ціні 800 грн за тонну (зараз терористи продають вугілля населенню по ціні 1 500 грн за тонну).

У навчальних закладах населених пунктів Луганської області терористи у примусовому порядку оформлюють вчителів до «органів освіти Луганської народної республіки».

В одному з бюджетних закладів «ЛНР» у Луганську замість зарплатні видали продовольчий набір - 300 гр гречки, 50 гр олії та 2 пакетика чаю.