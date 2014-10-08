Бойовики продовжують завозити зброю і боєприпаси з Росії
За інформацією Військової ради «Народного фронту» режим припинення вогню, який діє на Донбасі з 18:00 вчорашнього (07.10.2014) дня, в цілому виконується лише з боку українських військ.
Частково – з боку угруповань терористичної організації «ДНР» та російських військових у Донецькій області (з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку тут зафіксовано 2 обстріли – позицій українських військ в районі аеропорту в Донецьку та поблизу н. п. Красногорівка). І не виконується загонами бойовиків «ЛНР» у Луганській області, повідомляє Народний Фронт.
Читайте такожБойовики почали інтенсивний мінометний обстріл Попасної - МоскальВодночас спостерігається переправлення з території Росії до Луганської області російських найманців та боєприпасів для угруповань «ЛНР». Зокрема, вчора після 23:00 з РФ до Луганської області через перепускний пункт «Ізварине» прибуло 10 автобусів з найманцями, 6 вантажівок з боєприпасами та спорядженням та 1 бензовоз.
У район н. п. Щастя Луганської області перекинуто загін бойовиків під назвою «батальон «Вітязь» – близько 200 чол.
Серед бойовиків «ЛНР» та «ДНР» до початку «режима тиші» активно поширювалися чутки щодо підготовки масованого наступу російсько-терористичних військ.
Водночас на територіях, контрольованих терористами, протягом останніх діб спостерігається поступове відведення від «лінії фронту» у Донецькій та Луганській областях підрозділів збройних сил Росії. З подальшим їх перекиданням до кордону з РФ та виведенням на територію Росії.
На їх місце прибувають групи терористів, які з початку вересня проходили підготовку у таборах як на території РФ (в основному – у навчальному центрі ГРУ ГШ ЗС РФ поблизу Ростова-на-Дону), так і на території Донбасу, де їх навчали інструктори з числа кадрових військовослужбовців РФ.
Також у складі загонів терористів залишаються кадрові російські військовослужбовці з числа «вузьких» військових фахівців. В основному це корегувальники артилерійського вогню.
У «ЛНР» та «ДНР» продовжують зображати «соціальну допомогу» населенню. Зокрема, у місті Шахтарську зафіксовано видачу соціальних виплат (за втратою годувальника – 900 грн) за раніше складеними списками. Проте грошей вистачило лише на частину тих, хто був занесений у списки.
У Луганській області керівництво «ЛНР» пообіцяло продавати вугілля пенсіонерам по ціні 800 грн за тонну (зараз терористи продають вугілля населенню по ціні 1 500 грн за тонну).
У навчальних закладах населених пунктів Луганської області терористи у примусовому порядку оформлюють вчителів до «органів освіти Луганської народної республіки».
В одному з бюджетних закладів «ЛНР» у Луганську замість зарплатні видали продовольчий набір - 300 гр гречки, 50 гр олії та 2 пакетика чаю.