В Україні загинули вже 4,5 тисячі російських солдатів, яких РФ видає за самогубців - правозахисниця

Причиною смерті загиблих в Україні російських солдатів влада РФ вказує інсульт, травми, інфаркт та суїцид.

Про це розповіла російська правозахисниця Олена Васильєва в ефірі проекту "Хоробрі серця" на каналі 1+1.

Правозахисниця пояснює, що зараз їздить зоною АТО, щоб відзняти матеріали, які від росіян приховують центральні канали.

Матерям солдатів, які перебувають в Україні, кажуть, що їхні сини - на навчаннях.

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"Я листуюся з великою кількістю матерів, які вже втратили дітей. Їх перша реакція - звісно, це шок. Їм кажуть, що ніякої війни немає, і раптом приходить на поріг "вантаж 200". Вони розповідають, що отримали похоронку, в якій йдеться, що син помер від інсульту, травми від інфаркту, суїциду. Написано, що ці хлопці померли у 150 км від Ростова", - каже вона.

Васильєва зазначає, що із 4500 загиблих, про яких вже відомо, поховано не більше 300 - тобто ті, які потрапили до батьків.