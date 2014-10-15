Порошенко призначив Гелетея начальником Управління держохорони

"Я вже підписав указ", - сказав глава держави під час представлення нового міністра оборони Степана Полторака, передає радіо "Свобода". На сайті президента відповідний указ ще не оприлюднений.

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Валерій Гелетей вже очолював Управління держохорони з 2007 по 2009 рік.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент підписав рапорт Валерія Гелетея про відставку з посади міністра оборони. 13 жовтня глава держави вніс до парламенту подання на призначення міністром оборони керівника Нацгвардії Степана Полторака, а 14 жовтня Рада підтримала цю пропозицію.