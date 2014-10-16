Західні лідери будуть вимагати від Путіна в Мілані дотримуватися перемир'я – Пайетт
Президент США Барак Обама, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці на саміті "Європа-Азія" (ASEM) у Мілані наполягатимуть на тому, щоб Росія повністю дотримувалася Мінських домовленностей про припинення вогню.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт сказав журналістам у Києві.
Дипломат нагадав про телефонну розмову президентів України та США Петра Порошенка і Барака Обами перед сьогоднішньою зустріччю в Мілані.
"Цей дзвінок відбувся після відеоконференції президента Обами з лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, які досягли рішучої згоди щодо важливості наполягати перед президентом Путіним повністю дотримуватися Мінських домовленостей", - сказав Пайетт.
Читайте такожОбама та Порошенко обговорили можливість контролю російсько-українського кордонуНа переконання посла, "міжнародна спільнота, а саме США та Європа повністю єдині в цьому питанні".
Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції проти Росії через її участь в ескалації конфлікту в Україні не можуть стати перешкодою для діалогу із Москвою.
У той же час, напередодні саміту Путін порадив країнам Заходу не чинити тиск на Росію, нагадавши про ядерну загрозу.