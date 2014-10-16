Путін радить Заходу не чинити тиск на Росію

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, в інтерв'ю сербській газеті "Політика" напередодні наміченого на сьогодні візиту до Белграда Путін сказав: "Наші партнери повинні чітко усвідомлювати, що спроби тиску на Росію шляхом односторонніх, нелегітимних обмежувальних кроків не наближають врегулювання, а лише ускладнюють діалог".

"Сподіваємося, що партнери усвідомлять безглуздість спроб шантажувати Росію, пригадають, що таїть у собі розлад між великими ядерними державами для стратегічної стабільності", - зазначив він.

При цьому Путін заявив про готовність до конструктивної співпраці з західними партнерами.

На думку Путіна, для встановлення миру в Україні потрібен внутрішньоукраїнський діалог за участю всіх політичних сил і регіонів, у рамках якого необхідно обговорити конституційний устрій країни.

Читайте такожПутін погрожує США "ядерним розладом"В інтерв'ю він відреагував на виступ Барака Обами на Генеральній Асамблеї ООН 24 вересня, в якому президент США засудив агресію Росії проти України, сказавши, що РФ діє за принципом "сильний завжди правий".

"Тепер президент Обама з трибуни Генасамблєї ООН включив "російську агресію в Європі" до числа трьох основних загроз для людства на сьогоднішній день, поряд із смертельною лихоманкою Ебола і терористичним угрупованням "Ісламська держава". Разом з обмеженнями, запровадженими проти цілих секторів нашої економіки, такий підхід важко назвати інакше, як ворожим", - сказав Путін.

Вчора до цього ж вересневого виступу Обами в ООН звернувся і російський прем'єр Дмитро Медведєв. "Мені дуже прикро, - сказав Медведєв в інтерв'ю американському телеканалу CNBC, - що, говорячи про головні загрози людству, Обама на перше місце поставив лихоманку Ебола, на друге – Росію і лише на третю - "Ісламську державу". Російський прем'єр назвав це "якоюсь аберацією в думках".

Тим часом, у ході проведеної в середу увечері відеоконференції Обама знову включив українську кризу до числа трьох головних світових проблем, поряд з епідемією Ебола і боротьбою з джихадським угрупованням "Ісламська держава".

Обама і лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії закликали Росію зробити більше для реалізації домовленостей з встановлення перемир'я в Україні, досягнутих на зустрічі в Мінську.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Спочатку РФ поставляла важке озброєння терористам у Луганській і Донецькій областях, а в серпні – практично відкрито ввела на Донбас свої регулярні війська.

За даними ООН, з середини квітня по 6 жовтня на сході України загинуло щонайменше 3 тис. 660 осіб, близько 9 тисяч було поранено. За офіційними даними, майже 400 тисяч осіб були вимушені покинути свої будинки.

ЄС, США, Канада і Австралія у зв'язку з ситуацією в Україні запровадили в березні-вересні санкції проти ряду російських бізнесменів, політиків і компаній. Зокрема, деяким банкам стало недоступне довгострокове фінансування, а нафтогазовим компаніям заборонено поставляти устаткування для видобутку на шельфі і важкодоступних запасів. Крім того, під санкції потрапили підприємства російського ОПК. У відповідь РФ у серпні запровадила ембарго на поставку деяких продовольчих товарів з ЄС і цих країн.