Меркель: Санкції проти Росії – не перешкода для переговорів
11:58, 16 жовтня 2014Світ
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Канцлер Німеччина Ангела Меркель вважає, що санкції Євросоюзу проти Росії через її участь у військовому конфлікті в Україні, не повинні заважати діалогу із Москвою.
REUTERS
Про це вона заявила сьогодні під час виступу в німецькому парламенті, передає агентство Reuters.
В контексті переговорів із російським президентом Володимиром Путіним, проведення яких заплановане в рамках саміту лідерів держав ЄС та Азії (ASEM) в Мілані, Меркель назвала ситуацію в Україні "дуже складною".
Читайте такожМеркель обговорить з Путіним питання постачання газу в Україну і Мінські угодиУ своїй промові канцлер також торкнулась теми фінансової кризи в Єврозоні, зазначає видання.
Нагадаємо, у рамках саміту завтра також відбудеться зустріч глав української та російської держав.
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