Меркель: Санкції проти Росії – не перешкода для переговорів

Про це вона заявила сьогодні під час виступу в німецькому парламенті, передає агентство Reuters.

В контексті переговорів із російським президентом Володимиром Путіним, проведення яких заплановане в рамках саміту лідерів держав ЄС та Азії (ASEM) в Мілані, Меркель назвала ситуацію в Україні "дуже складною".

Читайте такожМеркель обговорить з Путіним питання постачання газу в Україну і Мінські угодиУ своїй промові канцлер також торкнулась теми фінансової кризи в Єврозоні, зазначає видання.

Нагадаємо, у рамках саміту завтра також відбудеться зустріч глав української та російської держав.