Президент Італії: ситуація на Донбасі – трагедія, яка завдає шкоди всій Європі

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, президент України детально виклав ситуацію щодо виконання Мінських домовленостей, наголосивши, що всі положення, без винятку, мають виконуватися всіма сторонами.

Президент Італії висловив підтримку Україні та прагненням президента Порошенка досягти мирного вирішення. Наполітано підкреслив, що ситуація на Донбасі – трагедія, яка виходить за рамки регіонального конфлікту та наносить шкоду всій Європі. За його словами, для вирішення такої складної ситуації необхідні спільні зусилля Європейського Союзу, трансатлантичної спільноти, України та Росії.

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Наполітано чітко зазначив, що нелегітимні вибори на Донбасі, які бойовики мають намір провести на початку листопада, мають бути негайно припинені, а всі вибори мають відбуватися відповідно до українського законодавства.

Порошенко подякував Наполітано за його особисті зусилля для допомоги Україні у встановленні миру. Глава української держави також висловив подяку за організацію саміту «Азія-Європа» АСЄМ, який може стати майданчиком для продовження пошуку шляхів мирного врегулювання, зокрема за участі та підтримки Італії.

Наполітано також відзначив, що форум у Мілані – це оптимальне місце для вирішення цих проблем.

У зустрічі також взяла участь Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, яка за декілька днів приступить до виконання обов’язків Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Співрозмовники також обговорили питання газу, зокрема стан тристоронніх газових консультацій ЄС-Україна-Росія та імплементацію Угоди про Асоціацію з ЄС.