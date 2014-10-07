Могерині: ЄС повинен приділяти більше уваги Україні

Таку заяву зробила Федеріка Могерині, яка у наступному складі Єврокомісії на чолі з Жан-Клодом Юнкером займе посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики, повідомляє DW.DE.

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"Ми потребуватимемо більше уваги ЄС на Сході, починаючи з повної підтримки України в аспекті безпеки, інституційних реформ, політичного процесу, економічних та енергетичних викликів", - зазначила Федеріка Могерині виступаючи перед комітетом закордонних справ Європарламенту.

Основним завданням в середньостроковій перспективі вона бачить "повну реалізацію мінських домовленостей та підтримання зусиль Порошенка встановити мир на сході країни".

Стосовно політики ЄС щодо Росії, вона заявила про необхідність збалансованого підходу у відносинах з Москвою. "Росія може не бути партнером на даний момент. Тим не менше, це стратегічна країна в світі та сусід, в першу чергу для України. Я гадаю, нам всім буде необхідно глибоко переосмислити відносини з Росією протягом наступних п’яти років", - зазначила Федеріка Могеріні.