Бойовики заявляють про відкриття виборчих дільниць у Росії

Про це на прес-конференції повідомив голова "Центральної виборчої комісії ДНР" Роман Лягін.

За його словами, вимушені біженці, що знаходяться на території Росії, зможуть проголосувати на спеціальних пересувних дільницях, повідомляють Новости Донбасса.

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Що стосується переселенців з Донбасу, що тимчасово проживають на території України, то голосування для них організовано не буде.

"Україна зайняла виключно деструктивну позицію, і ми розуміємо, що спробувавши організувати голосування на території України, ми піддамо невинних людей на небезпеку бути протизаконно звинуватили в пособництві терористам. Тому задля безпеки людей ми не будемо відкривати в Україні виборчі дільниці", - цитує Лягіна прес-центр "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, секретар Державного департаменту США Джон Керрі заявляє, що проведення власних самопроголошених виборів терористичними організаціями "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка" буде порушенням Мінських домовленостей про припинення вогню від 5 вересня.