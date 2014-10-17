Великобританія забезпечить українських військових зимовим одягом і бронежилетами

Про це "Європейській правді" повідомив постійний секретар МЗС Великої Британії Саймон Фрейзер (найстарший посадовець МЗС, що не змінюється в разі ротації уряду).

"Ми плануємо надати Україні військову допомогу, рішення ухвалене на рівні уряду", - заявив він.

По даним представника МЗС, у погоджений пакет допомоги увійдуть засоби захисту та зимовий одяг на суму 840,3 тисячі британських фунтів – більше ніж 17,3 мільйони гривень за курсом НБУ.

Донорські кошти надійдуть із бюджетів МЗС, Міноборони та міжнародної розвідки Британії.

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Постачатися будуть товари, виготовлені у Великій Британії. Також уряд Британії бере на себе витрати на транспорт та митне оформлення.

"Допомогу буде надано у відповідь на прямий запит від Генштабу України", - повідомив посадовець.

У пакет військової допомоги від Британії увійдуть:

- 1000 комплектів бронежилет+шолом;

- 80 комплектів медичного обладнання для швидких;

- 500 комплектів зимового одягу для військових;

- 500 теплих пончо.

17 жовтня урядове рішення про надання підтримки Україні буде передано в парламент. У разі, якщо жоден з депутатів не матиме заперечень, за 14 днів буде розпочато процедуру виділення допомоги для України.

В іншому разі ці заперечення має розглянути профільний комітет парламенту, що на певний час загальмує направлення озброєння.