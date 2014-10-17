Кемерон: ЄС має посилити тиск на Росію, якщо вона не виведе війська з України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прибуття на саміт “Європа-Азія” (ASEM) в Мілані (трансляція відбувалася на сайті Європейської комісії).

Британський прем’єр, цитуючи слова президента Росії Володимира Путіна, відзначив, що той “не хоче “замороженого” конфлікту, не хоче розділеної України”.

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В зв’язку з цим Кемерон наголосив, що “якщо це так, то Росія повинна вжити заходів з виконання всіх домовленостей щодо виведення російський військ з України, виведення важкого озброєння та поважати всі угоди і визнати єдиними законними виборами ті, які проводяться українською владою”.

“І якщо цього не станеться, то Європейський Союз, в тому числі Британія, повинні продовжувати вводити санкції та тиснути (на Росію), щоб такого роду конфліктів не було на нашому континенті”, - підсумував Кемерон.