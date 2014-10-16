Оприлюднена програма візиту Порошенка на саміт ASEM

Про це повідомляє прес-служба глави держави. В рамках дводенного візиту заплановано низку зустрічей в двосторонньому і багатосторонньому форматах.

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Зокрема, 16 жовтня відбудуться двосторонні зустрічі президента України з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, головою ради міністрів Італії Маттео Ренці, президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм і президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.

17 жовтня відбудеться зустріч президента України в багатосторонньому форматі з канцлером Німеччини, президентом Франції Франсуа Олландом, головою ради міністрів Італії, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом Європейської ради, та президентом Європейської комісії.

Також Петро Порошенко проведе двосторонні зустрічі з прем'єр-міністрами Польщі, Швеції та Японії Євою Копач, Стефаном Левеном і Сіндзо Абе.