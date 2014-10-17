Прем’єр Японії пообіцяв Порошенку підтримувати Україну

Про це заявив президент України Петро Порошенко після зустрічі з прем`єр-міністром Японії Сіндзо Абе сьогодні у Мілані, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Порошенко охарактеризував зустріч як "дуже продуктивну".

"Ми погодили наші подальші кроки у цьому році та на наступний рік", - повідомив президент.

У свою чергу прем`єр-міністр Японії запевнив Порошенка у повазі до його лідерства в дуже тяжкій ситуації, в якій опинилася Україна.

Абе наголосив на повазі Японії до територіальної цілісності та суверенітету України. Він підкреслив, що це важливе питання для всієї міжнародної спільноти, включаючи Захід та Азію.

Читайте такожЗМІ: Японія передумала запрошувати Путіна через події в УкраїніГлава японського уряду підкреслив, що Японія буде послідовно підтримувати Україну через скоординовані зусилля у рамках "Великої сімки".

За словами президента, досягнуто домовленість підготувати двосторонню угоду щодо залучення та захисту інвестицій.

Абе наголосив, що Японія вже надає Україні допомогу в розмірі 1,5 млрд доларів. У зв'язку з руйнацією інфраструктури і втратою індустріального виробництва, наступного тижня Японія готова надати Україні 6 млн дол. на відновлення інфраструктури та 1 млн доларів на медичну допомогу для постраждалих мешканців українського Донбасу.

Також співрозмовники погодилися розвивати співпрацю в галузі безпеки ядерних об'єктів, відзначивши, що обидві країни мають гіркий досвід Чорнобиля та Фукусіми.

Японія також готова розвивати енергетичне та інвестиційне співробітництво з Україною. Співрозмовники обговорили і можливість лібералізації візового режиму між двома країнами.

Прем`єр-міністр запевнив, що його країна готова підтримати заявку України на членство в ASEM. Порошенко зазначив, що запросив прем`єр-міністра Японії відвідати Україну у зручний для нього час.