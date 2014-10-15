Україна хоче стати членом ASEM до наступного форуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він нагадав, що Україна наприкінці вересня подала офіційну заявку на членство в ASEM.

“Це унікальний діалоговий форум, який об'єднує країни Європи та Азії, а також Європейський Союз та АСЕАН (Асоціацію держав Південно-Східної Азії – УНІАН). Сподіваємося, що відповідно до існуючої в рамках організації процедури, учасники форуму до свого наступного саміту розглянуть заявку України та ухвалять консенсусне рішення про членство України”, - сказав Перебийніс.

Читайте такожПорошенко покладає великі сподівання на переговори із Путіним у МіланіВін нагадав, що Президент України Петро Порошенко 16-17 жовтня здійснить робочий візит до Італії, де саме в ці дні відбуватиметься саміт глав держав та урядів форуму “Азія - Європа” (ASEM).

За словами речника МЗС, в рамках візиту планується багатостороння зустріч глав держав та урядів за участю президентів України та Російської Федерації.

“Головною темою зустрічі буде ситуація в Україні і навколо України, зокрема в контексті виконання Мінських домовленостей врегулювання ситуації на Донбасі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, запланована низка двосторонніх зустрічей президента України з лідерами європейських та азійських держав.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Порошенко заявив, що на саміті лідерів держав Європейського Союзу та Азії (ASEM) 16-17 жовтня у Мілані відбудеться низка переговорів, в тому числі і з Путіним, присвячених реалізації Мирного плану.

Довідка. Форум ASEM є міжнародною організацією, що об'єднує країни Азії та Європи. Організація заснована в 1996 році. Основною метою форуму є розвиток співробітництва країн-учасниць у сфері політики, безпеки, фінансово-економічної, соціально-культурної сфер і транспорту.

До складу ASEM входить 51 член, в тому числі 30 від європейської групи (27 держав-членів ЄС та Єврокомісія, Норвегія та Швейцарія) і 18 від азійської (10 держав-членів АСЕАН, Китай, Японія, Республіка Корея, Індія, Пакистан, Монголія, Бангладеш і Секретаріат АСЕАН) , а також Австралія, Нова Зеландія та Росія.