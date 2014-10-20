Особливого статусу Донбасу не існує, це кремлівська пропаганда - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні під час відвідання навчального центру молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України у Черкасах.

За його словами, є лише спеціальний порядок щодо запровадження місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській областях та проведення виборів.

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Вибори на сході мають пройти виключно за українським законодавством під спостереженням міжнародних спостерігачів, наголосив Порошенко.

Як наголосив президент, ті, кому це не подобається, мають піти, звідки прийшли, або ж скласти зброю і скористатися законом про амністію, якщо вони нікого не вбивали.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня під час багатосторонніх переговорів в Мілані за участю президента РФ Володимира Путіна президент України Порошенко заявив, що місцеві вибори на Донбасі повинні пройти відповідно до підписаного ним напередодні закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Місцеві вибори, які мають пройти у Донецьку, повинні базуватися на законі, який я вчора підписав. Вибори повинні проводитися на тій території, яка визначена Мінським протоколом станом на 19 вересня", - заявив Порошенко.

16 жовтня Порошенко підписав Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Документом визначається тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується законом тимчасово, на три роки, від дня набуття ним чинності.

Законодавство України у окремих районах Донецької і Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

Управління у містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції та Законів України. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів у окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.