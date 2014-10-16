Президент підписав Закон про особливий статус окремих районів Донбасу

Як зазначається в повідомленні, документ № 1680-VII визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевої влади в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Основна мета - створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, відновлення життєдіяльності в населених пунктах та розвитку цих територій. Також відновлюються права і законні інтереси юридичних осіб.

Особливий порядок на зазначених територіях запроваджується Законом тимчасово, на три роки, з дня набрання ним чинності.

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Законодавство України у окремих районах Донецької і Луганської областей на період дії особливого порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням особливостей, визначених цим документом.

Управління у містах, селах і селищах здійснюється територіальними громадами через органи місцевого самоврядування відповідно до Конституції та Законів України. Повноваження місцевих рад і посадових осіб, обраних на позачергових виборах, призначених Верховною Радою України Законом № 1680-VII, достроково не припинятимуться. Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів у окремих районах Донецької і Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.

Документ також визначає порядок забезпечення узгодженої діяльності органів місцевого самоврядування цих територій з органами центральної виконавчої влади.

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Крім того, у Законі визначені механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку окремих районів цих областей через запровадження відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та інвестиційної діяльності, спрямованих на відновлення об`єктів промисловості, інфраструктури, житлового фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих місць.

Відповідно до Закону, держава гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності та покарання осіб-учасників подій у цих районах. Для охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів рішенням органів місцевого самоуправління створюються загони народної міліції.

Закон набирає чинності з дня його опублікування, підкреслюється в повідомленні.