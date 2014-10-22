Спостерігачі ОБСЄ не фіксували застосування касетних боєприпасів на Донбасі

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Михайло Боцюрків спростував застосування українськими військовими касетних набоїв.

"У нас близько 90 спостерігачів в східній Україні. Якби ми щось подібне побачили, то ми б це зафіксували, проте на сьогодні такого не було. Все, що ми маємо сказати щодо боєприпасів чи обстрілів, з'являється в наших щоденних звітах. До цього часу в наших звітах не було нічого про це", - зазначив Боцюрків

Читайте такожМЗС: Human Rights Watch стала жертвою шахрайства бойовиківУ щоденних звітах спостерігачів ОБСЄ фіксуються всі випадки обстрілів на Донбасі. Спостерігачі негайно виїжджають на місце інциденту, щойно про нього стає відомо.

Human Rights Watch стверджує, що її фахівці проводили спостереження протягом тижня в Донецьку. У звіті правозахисної організації, зокрема, зазначено, що працівник Міжнародного комітету Червоного хреста Лоран Дю Паск'єр "був убитий під час атаки, в якій були застосовані ракети з касетними боєголовками". Ця інформація також не знайшла підтвердження.

Представниця Червоного хреста Анастасія Ісюк заявила в розмові з DW, що в організації немає інформації про те, що її співробітник загинув саме внаслідок обстрілу касетними снарядами.

"Ми знаємо лише те, що наш колега загинув, коли два снаряди впали поряд з офісом Червоного хреста", - зазначила Ісюк.