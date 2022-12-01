З 2021 року Ілля Новіков мешкає в Києві.

Знаменитого правозахисника Іллю Новікова оголосили в розшук в Росії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації. В Україні Новіков був адвокатом п'ятого президента Петра Порошенка.

МВС РФ підозрює Новікова у кримінальних діях, а також надало адвокату статус "іноземного агента".

З 2021 року Новіков мешкає в Києві. Він відомий тим, що захищав інтереси Олега Сенцова, Надії Савченко, Олексія Навального та інших політичних в'язнів. Також Новіков брав участь в телевізійному проекті "Що?Де?Коли?".

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40-річний правозахисник після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого записався у лави Територіальної оборони Києва.

Нагадаємо, Порошенко ходив на допити в ДБР. Новіков був його адвокатом у цій резонансній справі, яка стосувалася постачання вугілля з ОРДЛО.

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