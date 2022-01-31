Петро Порошенко заявив, що не має наміру співпрацювати зі слідством у так званій "вугільній" справі.

Колишній президент, народний депутат від "Євросолідарності" Петро Порошенко прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі про державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам Порошенко заявив, що як законослухняний громадянин прийшов на допит за викликом.

Водночас депутат наголосив, що допит навмисно призначено на 11:00, щоб він не зміг взяти участі у засіданні Погоджувальної ради парламенту. Зокрема, щоб він не зміг подати законопроект про збільшення фінансування Збройних сил. Крім того, Порошенко зауважив, що планував рід відряджень до країн Західної Європи.

Порошенко також заявив, що не має наміру співпрацювати зі слідством у так званій "вугільній" справі.

"Я чітко наголошую, що ніякої співпраці з мого боку не буде, бо це тільки легітимізує злочинні дії Зеленського і Татарова, і це буде принциповою позицією, узгодженою з моїми адвокатами", - сказав він.

Після цього Порошенко зайшов до будівлі ДБР, де на пункті контролю поконфліктував з охоронцями через те, що вони здійснювали його огляд та адвокатів на предмет безпеки.

Також слідчому, який зустрів Порошенка на вході, екс-президент заявив, що буде в суді домагатися його відводу.

Згодом Порошенко залишив будівлю ДБР, пробувши там кілька хвилин.

Читайте такожУ Порошенка заявили, що він не свідчитиме на одночасному допиті з Медведчуком

Справа проти Порошенка

ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенко є одним із фігурантів справи. Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представниками вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року у цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня 2022 року Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

19 січня суд обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, хоча прокурор просив взяти екс-президента під варту з альтернативою близько 1 млрд грн застави.