Албанський дипломат додав, що Радбез ООН не може підігравати самозабутній російській пропаганді.

Росія завантажує Раду безпеки ООН своїми пропагандистськими заявами, жодна з яких не виявляється правдивою.

Про це заявив представник Албанії в ООН на засіданні Радбезу, який скликала РФ.

Представник Албанії зазначив, що це вже четверте або п'яте засідання Ради безпеки ООН, скликане на запит Росії, під час якого жодна з заяв ініціатора засідання не виявляється правдивою. Дипломат наголосив, що результат цих засідань постійно виявляється "нікчемним".

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"Я ставлю питання: що, Раді безпеки більше нема чим зайнятися?" – обурився він.

Албанський дипломат додав, що Радбез ООН не може підігравати самозабутній російській пропаганді, якою сама Росія "впивається".

Заяви Росії в Радбезі ООН

Росія не втомлюється поширювати пропагандистські заяви на міжнародному рівні.

Так, наприкінці жовтня 2022 року постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів. За його словами, в Україні нібито реалізували проекти з вивчення можливості поширення інфекцій через мігруючих птахів і кажанів.

Раніше на закритому засіданні Радбезу ООН Небензя поширив фейк щодо створення "брудної бомби" Україною. За його словами, Україна може створити небезпечну зброю, приховавши цей факт від світової спільноти.

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