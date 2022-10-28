Представник РФ в ООН заявляє, що Україна має можливість створити небезпечну зброю на тих об'єктах, які не перевірятиме МАГАТЕ.

На закритому засіданні Радбезу ООН постпред Росії Василь Небензя поширив фейк щодо створення "брудної бомби" Україною.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

"Київ має можливість для створення "брудної бомби" не лише на тих двох об’єктах, де проведуть перевірки фахівці МАГАТЕ", — заявив Небензя.

Відео дня

За його словами, Україна може створити небезпечну зброю, приховавши цей факт від світової спільноти.

Також Росія поширює твердження, що ігнорування Штатами та Україною запитів РФ щодо біолабораторій нібито підтверджує правдивість пропагандистських заяв.

Експерти ЦПД додали, що відповідь на претензії щодо біолабораторій буде обов’язково надана. Проте для цього США потрібні докази порушення Вашингтоном Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної та токсичної зброї.

Російські фейки про "брудну бомбу"

23 жовтня очільник Міноборони Росії Сергій Шойгу в розмові з турецьким колегою Хулусі Акаром заявив, що Україна нібито може застосувати "брудну бомбу". Це викликало активну дискусію у світі, адже Україна та її союзники стверджували, що це фейк, а російська пропаганда доводила "правдивість" брехливого твердження.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба у зв'язку з ситуацією звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з пропозицією відправити в Україну експертів у зв'язку з брехливими звинуваченнями Росії у розробці "брудної бомби", на що Гроссі погодився.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував ситуацію, назвавши заяви РФ абсурдними. За його словами, Україна не стала б шкодити власній територію, яку так завзято відбиває у ворога.

Водночас президент Володимир Зеленський додав, що всі добре розуміють, "хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні".

Вас також можуть зацікавити новини: