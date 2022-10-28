Безпілотники нібито знайшли на території Херсонщини.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що на території України знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів.

Про це він сказав на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, в Україні нібито реалізували проекти з вивчення можливості поширення інфекцій через мігруючих птахів і кажанів. Вони повинні були охопити ще й територію Росії.

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Крім того, російські війська в березні нібито знайшли на території Херсонської області три безпілотні літальні апарати з контейнерами по 30 літрів, здатних переносити заражених комарів.

"Відомо про запатентований в США дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами. Все це викликає побоювання в Росії. Такий безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів - переносників інфекцій і вивільняє їх. При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - заявив Небензя.

Постпред РФ також заявив, що заражені такими вірусами військовослужбовці не були б здатні "виконувати поставлені перед ним завдання".

Фейки РФ про "біологічну зброю" України

Як відомо, Росія з початку повномасштабного вторгнення заявляє, що в Україні нібито є американські програми з розробки біологічної зброї.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що територію України "перетворили на полігон для біологічних експериментів".

Крім того, російські пропагандисти заявили, що Україна використовувала "в інтересах військово-біологічної програми" птахів із заповідника "Асканія-Нова".

Також Росія звинувачує Україну у виготовленні "брудної" бомби. Міністр оборони Олексій Резніков запросив моніторингові місії ООН і МАГАТЕ в Україну, щоб вони переконалися, що Україна не збирається цього робити.

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