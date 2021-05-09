Американські оглядини. Що означає для Кремля візит Ентоні Блінкена в Україну

Візит головного американського дипломата – державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну – це "дзвінок" не лише для українських можновладців, а й для Кремля. Про це свідчать меседжі, озвучені в Києві, а до того – у Європі. Про це свідчить і реакція Росії на почуте і побачене.

Третє травня. Лондон. Група найзаможніших країн світу, відома як G7, уперше за два роки збирається вживу. І, по суті, це початок великого турне Європою головного американського дипломата Ентоні Блінкена. Він та міністри держав "Великої сімки" мають домовитися: як рятуватися від пандемії, змін клімату, що робити з проблемним Китаєм? І найголовніше: як дати раду Росії, що своєю агресією лякає весь цивілізований світ?

ТСН.Тиждень відстежує, як головуюча у "Великій сімці" Британія заявляє: треба вже робити групу швидкого реагування від російської дезінформації...

Але цього - мало! Схоже, так вирішили в Євросоюзі. І пропонують між своїми країнами сформувати цілий армійський спецзагін з п'яти тисяч бійців. Аби, за першої нагоди, боронитися від апетитів Кремля. Не чекаючи відмашки командувача НАТО.

Перший у Європі візит держсекретаря США Блінкена, за яким слідкував ТСН.Тиждень, відбувався саме в Україні і для України. За "дивним" збігом обставин він трапився не лише після зустрічі "Великої сімки" у Лондоні, а й перед потенційною зустріччю Байдена та Путіна.

"Сам факт, що перед зустріччю з Путіним державний секретар США прибуває до української столиці, означає, що є велике бажання звірити годинники у Вашингтона й Києва. І дуже важливо, щоб був правильний час на цих годинниках", - каже журналіст Віталій Портніков.

На зустрічі з українськими можновладцями Ентоні Блінкен переконує: "Ми хочемо підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами". Здавалося б: просто дружні слова просто закордонного дипломата. Але не варто недооцінювати важливості американського держсекретаря до української столиці.

Це точно добре розуміють в Києві. "Можу відповідально сказати, що такої динаміки відносин між Україною та США не було ніколи за тридцять років", - каже міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

І це вже точно не недооцінюють в... Москві. За інформацією ТСН.Тижня, саме такий американський десант, і саме тут – це, не в останню чергу, великий "привіт для Кремля" від Білого дому. Причому, перші "привіти" для Путіна держсекретар Блінкен "передав" ще на напередодні, на зустрічі з німецьким колегою. Йому сказав: ні про який "Північний потік" мови не буде…

Крім того, візит в Україну Ентоні Блінкена відбувся всього за місяць до саміту НАТО. Країн-партнерів Альянсу, якою є і Україна, туди не запрошували. Принаймні поки. Але експерти-міжнародники, з якими спілкувався ТСН.Тиждень, читають між рядками: приїзд Блінкена до Києва може мати прямі наслідки для України у Брюсселі...

До усього, на початку тижня президент Зеленський офіційно відвідав Варшаву. Там глава Польщі Анджей Дуда заявив: на саміті НАТО Києву розроблять "дорожню карту". Щоб не збитися з дороги і, в результаті, таки приїхати в Брюссель уже як повноправний член Альянсу.

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Все це Україні дає чіткий меседж: з цього "підводного човна" вже нікуди дітися. А час - іде.

"США - найперший союзник України в її захисті. І все що було запропоновано, починаючи з 2014-го року, глибоко цінується не лише українським урядом, але і нашим народом", - каже ТСН.Тижню міністр МЗС України Дмитро Кулеба.

Та, схоже, цього мало. Особливо, коли загострення на Донбасі не припиняється. А тисячні підрозділи російського війська на нашому кордоні ніхто відводити не збирається. Міністр МЗС Кулеба привідкрив те, що залишилося за кадром під час зустрічі з Блінкеном. Це - зброя. Системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології. Київ дуже на це чекає. І, можливо, не тільки на це.

"Чи США розглядають можливість надання чогось з вище переліченого? - Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо на тим, яка додаткова допомога, крім тієї, яку ми вже надали, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", - запевняє Ентоні Блінкен.

"Я вражений, що [американська] команда прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає усі деталі", - заявив після зустрічі з держсекретарем США президент України Володимир Зеленський.

Схоже, "все" і навіть більше. Держсекретар Блінкен і його заступниця Нуланд - унікальні фахівці щодо України. Даються взнаки купа обставин від їх генеалогічного дерева, в якому є Київ і одеська Бессарабія, і тривала робота щодо стосунків Європи і Москви раніше, і участь в постмайданівській політиці Києва. Врешті, наче під мікроскопом все про Україну знає і президент США Байден. Тож, гратися з нинішнім Білим домом у піжмурки у Києва - просто не вийде. Всі скандали і чорні дні, які трапилось з нами в часи адміністрації республіканця Трампа, велике тому підтвердження. Ми довго балансували на межі й, здається, шальки терезів хитнулися в бік Києва. Утім, з чітким стратегічним планом від Вашингтона.

"Перед Україною стоять два виклики: один – ззовні, від Росії. Та є ще загроза з середини - це: корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу. І ці два елементи взаємопов’язані. Тому що Росія також використовує корупцію та осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів України", - заявив Ентоні Блінкен в Києві.

Ну, а поки Україна вимушена визнати і часткову правоту екс-радника Путіна Андрія Ілларіонова, який зокрема, спрогнозував новий можливий напад на Україну одразу після закінчення великих навчань НАТО (їх завершення призначене на червень).

Цінність візиту американського держсекретаря ще у тому, що перелічені Ілларіоновим прогалини двосторонніх стосунків мають бути заповнені. Ще більше ясності буде після зустрічі Байдена з очільником Кремля. І тут Штати присягаються: не будуть використовувати цей час для подвійної гри з Путіним за спиною Києва.

"Сьогодні цей страх знятий з порядку денного", - переконує Дмитро Кулеба.

Увесь візит ТОПів американської дипломатії в Україну - їх зустріч з урядом, президентом, очільником православної церкви й не тільки - справа важлива і супер серйозна. Так заявляють фахівці. Мовляв, меседжі озвучені. Кордони розставлені і закріплені. І для Києва, і для світу. Й це - тільки "вершечок" з того, що дозволили почути пресі. Ключове було - за зачиненими дверима. Тому сюрпризи, найімовірніше, ще будуть.

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І судячи з реакції Кремля, там це теж розуміють. А тональність рашистської преси ясно вказує: їм цей візит дуже не подобається.

Подробицями візиту Ентоні Блінкена в Україну російська пропаганда смакуватиме ще довго. Й нової поживи вистачає. Після гучного візиту американців, в Україну прибули посли "Великої сімки". Їм показали Донбас і фронт. І теж - не просто так. Вочевидь, крім Штатів, тепер свої меседжі для України готує і Євросоюз.

Андрій Орляк

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