Обговорюватимуть як отримання зброї, так і її купівлю.

Військова підтримка України з боку США стане однією з тем спілкування голови МЗС Дмитра Кулеби з держсекретарем Ентоні Блінкеном у Києві.

Про це заявив сам Кулеба в інтерв'ю CNN, пише УП.

Він уточнив, що Україна запросить системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології. За словами голови МЗС, мова йде не тільки про отримання зброї від Штатів, а і про покупку, оскільки партнерство повинно бути взаємовигідним.

Візит Блінкена до Києва

Сьогодні вночі держсекретар США прибув до України. З аеропорту "Бориспіль" до столиці він поїхав на кортежі з десятків авто.

У МЗС заявили, що Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори. Вони обговорять розвиток стратегічного партнерства України та США, поглиблення взаємодії у політичній сфері та сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими вищими посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

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Автор: Юрій Годован