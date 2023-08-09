Запобіжний захід йому обрано з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутатові Анатолію Гуньку, який підозрюється в хабарництві.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зазначається, що слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави народному депутату, якого напередодні викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель.

"На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту у залі суду", – йдеться у повідомленні.

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У САП також зауважили, що прокурор під час судового засідання наполягав на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 50 млн грн.

Як зазначив суддя під час засідання, строк дії ухвали про тримання під вартою – до 7 жовтня включно.

НАБУ оприлюднило важливі відеозаписи

Раніше НАБУ оприлюднило відеозаписи перемовин учасників щодо передачі в оренду держземель. Як зазначили в Бюро, народний депутат повідомляє про те, що він фактично може забезпечити контроль над державними підприємствами дослідними господарствами Національної академії аграрних наук України.

На відеозаписі, датованому 10 липня, зафіксоване спілкування депутата, заявника та довіреної особи нардепа.

Як зазначили в НАБУ, депутат повідомив, що для контролю над ДП та земельною обробкою потрібно надати неправомірну вигоду йому та правоохоронним органам – 130-150 доларів США за один гектар в залежності від регіону.

Крім того, депутат зазначає, що може забезпечити призначення підконтрольного директора ДП. "Директор потрібен. Звісно… У нас там депутат Саня…, він дасть людину, а ви там з нею працюйте", – каже парламентар.

Серед іншого, депутат повідомляє, що авансовий платіж неправомірної вигоди становитиме 50 доларів США за один гектар землі. Він також зазначає: "Зараз силовикам дам, щоб відразу вони там менше бігали".

Також депутат розповідає про розподіл коштів між президентом НААН, правоохоронними органами та керівництвом виконавчої влади в Рівненській області.

Справа нардепа Гунька

8 серпня Гунька затримали разом з двома спільниками. За даними правоохоронців, депутат запропонував підприємцю отримати землю під обробку. Ця земля належить державі та перебуває у сфері управління Національної академії аграрних наук.

Свої "послуги" Гунько оцінив у розрахунку 130 доларів/1 га землі. Його викрили "на гарячому" – під час отримання першого траншу хабара у 85 тис. доларів.

9 серпня, НАБУ та САП оголосили про підозру у хабарництві викритому на одержанні неправомірної вигоди Гуньку.

Злочин кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно з ККУ, нардепу загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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