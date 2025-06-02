Раніше нардепці повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анна Колісник складає мандат. Відповідну заяву вже розглянув і підтримав Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

Водночас громадський рух "Чесно" зазначає, що комітет одноголосно підтримав, щоб це питання розглянули в сесійній залі. Колісник не зʼявляється там вже кілька тижнів – з 12 березня 2025 року.

"НАБУ та САП повідомили Анні Колісник про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації на понад 4.4 млн грн. Також нардепка потрапила в скандал через переписку. На позачерговому засіданні парламенту, ще до повномасштабного вторгнення, коли в Раді розповідали про скупчення військ РФ на кордоні, Колісник писала своїм знайомим, що "треба звалювати з цієї країни"", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Якщо Рада проголосує за припинення повноважень депутатки, зайняти її місце зможе Дмитро Слинько або Роман Кравець, зазначають у "Чесно".

За інформацією Центрвиборчкому, кандидати Юлія Полійчук та Володимир Тригуб, які йдуть вище у списку, відмовилися від посади.

Новини української політики

Законопроєкт про скасування спецпенсій прокурорам не пройшов профільний комітет парламенту. Документ з допрацюваннями можуть розглянути вже найближчим часом. Нардеп Данило Гетманцев заявив, що "опір з боку прокурорської спільноти та деяких депутатів, які їх підтримують, виявився шаленим".

Тим часом народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський каже, що закон про демобілізацію найближчим часом чекати не варто. За його словами, неодноразово обговорювалися питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: