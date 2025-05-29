В Раді розповіли, чи варто найближчим часом очікувати закон про демобілізацію

Найближчим часом закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб навряд чи буде ухвалено.
Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.
"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни", - заявив він.
Але, як підкреслив Веніславський, Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, чисельність Збройних сил, залучає шляхом призову і через мотиваційні засоби значно більшу кількість людей.
"Коли кількість навіть окупаційних військ, які на тимчасово окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, - не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямку. Думаю, найближчим часом навряд чи цього варто очікувати", - сказав депутат.
Водночас він додав, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді працюють над тим, щоб дозволити чоловікам у віці до 23-24 років виїжджати за кордон.
"Це питання обговорюється серед народних депутатів, в тому числі і в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними групами, фракціями про те, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", – розповів Венсілавський.
За словами депутата, є ідея, щоб чоловіків до 23-24 років не обмежувати в пересуванні.