В Раді розповіли, чи варто найближчим часом очікувати закон про демобілізацію

Як підкреслив Веніславський, Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс та чисельність Збройних сил.

Найближчим часом закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб навряд чи буде ухвалено.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

"Треба бути відвертим - питання демобілізації, безперечно, дуже болюче для наших військовослужбовців, для членів їх сімей, особливо для тих, хто добровільно пішов служити з перших днів війни", - заявив він.

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Але, як підкреслив Веніславський, Росія постійно збільшує свій мобілізаційний ресурс, чисельність Збройних сил, залучає шляхом призову і через мотиваційні засоби значно більшу кількість людей.

"Коли кількість навіть окупаційних військ, які на тимчасово окупованій території України збільшується на 15-20% порівняно з минулим роком, говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення з військової служби окремих категорій осіб, - не потрібно бути надто оптимістичним в цьому напрямку. Думаю, найближчим часом навряд чи цього варто очікувати", - сказав депутат.

Водночас він додав, що з представниками Генерального штабу і Міністерства оборони неодноразово обговорюються питання запровадження додаткових періодів для відпусток і ротаційні заходи.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді працюють над тим, щоб дозволити чоловікам у віці до 23-24 років виїжджати за кордон.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, в тому числі і в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними групами, фракціями про те, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", – розповів Венсілавський.

За словами депутата, є ідея, щоб чоловіків до 23-24 років не обмежувати в пересуванні.

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