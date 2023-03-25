Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Анну Колісник, обрану до парламенту від "Слуги народу", винною у недостовірному декларуванні, але звільнив від покарання через закінчення строку давності.
Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у ВАКС оголошено вирок, яким чинного народного депутата визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (умисне декларування недостовірної інформації).
"За вироком суду народному депутату призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", - йдеться у повідомленні.
Водночас на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
Також сказано, що прокурором САП у суді доведено, що депутат умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн грн та автомобіль, які перебували у неї в користуванні, а також належні їй на праві власності нежитлові приміщення у Харкові. Загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".
Нардеп Анна Колісник - що про неї відомо
Весною 2021 року народну депутатку Анну Колісник спіймали на дивній переписці. "Час валити з цїєї країни!" - таке написала своєму співрозмовнику народна депутатка фракції "Слуга народу" Анна Колісник. Це листування зафіксували фотографи видання "Букви". Абоненту на ім'я Стас вона написала це під час виступу у Верховній Раді Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Він, зокрема, повідомив, що Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом військових навчань.