Народний депутат Анна Колісник не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн грн.

Вищий антикорупційний суд визнав народного депутата Анну Колісник, обрану до парламенту від "Слуги народу", винною у недостовірному декларуванні, але звільнив від покарання через закінчення строку давності.

Як повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у ВАКС оголошено вирок, яким чинного народного депутата визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (умисне декларування недостовірної інформації).

"За вироком суду народному депутату призначено покарання у виді штрафу у розмірі 44,2 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", - йдеться у повідомленні.

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Водночас на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 ККУ суд звільнив особу від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Також сказано, що прокурором САП у суді доведено, що депутат умисно не вказала у декларації за 2020 рік дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн грн та автомобіль, які перебували у неї в користуванні, а також належні їй на праві власності нежитлові приміщення у Харкові. Загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 закону "Про запобігання корупції".

Нардеп Анна Колісник - що про неї відомо

Весною 2021 року народну депутатку Анну Колісник спіймали на дивній переписці. "Час валити з цїєї країни!" - таке написала своєму співрозмовнику народна депутатка фракції "Слуга народу" Анна Колісник. Це листування зафіксували фотографи видання "Букви". Абоненту на ім'я Стас вона написала це під час виступу у Верховній Раді Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Він, зокрема, повідомив, що Росія стягує війська до кордону з Україною під виглядом військових навчань.