Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудуться відставки в Кабінеті міністрів.
Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"В уряді будуть зміни. Я вже неодноразово коментував. Три-чотири позиції в уряді будуть змінені найближчим часом, приблизно упродовж двох-трьох тижнів", - сказав він.
Водночас Арахамія не розповів, про яких саме міністрів іде мова.
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Можливі відставки у Кабінеті міністрів
Як відомо, в уряді очікуються кадрові зміни, зокрема, ЗМІ пишуть про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав фейком інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра.
Арахамія наголосив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому Арахамія відмовився називати, про які міністерства йде мова.
Він також повідомив, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 20 вересня розгляне кадрові питання.