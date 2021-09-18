Верховна Рада розгляне це питання упродовж двох-трьох тижнів.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли відбудуться відставки в Кабінеті міністрів.

Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"В уряді будуть зміни. Я вже неодноразово коментував. Три-чотири позиції в уряді будуть змінені найближчим часом, приблизно упродовж двох-трьох тижнів", - сказав він.

Водночас Арахамія не розповів, про яких саме міністрів іде мова.

Можливі відставки у Кабінеті міністрів

Як відомо, в уряді очікуються кадрові зміни, зокрема, ЗМІ пишуть про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав фейком інформацію про можливу відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра.

Арахамія наголосив, що повної зміни складу уряду не буде, а йдеться про заміну 3-4 міністрів. При цьому Арахамія відмовився називати, про які міністерства йде мова.

Він також повідомив, що фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 20 вересня розгляне кадрові питання.

Автор: Леся Лещенко