"Слуга народу" повідомив, що прем'єра можуть звільнити. А ось голова фракції "Слуга народу" сказав, що таке твердження – фейк.

На початку жовтня в Україні може з'явитися новий уряд – нинішньому Кабміну загрожує відставка.

Деякі члени уряду продовжать працювати, розповів нардеп від партії "Слуга народу" Олег Дунда в ефірі каналу "UA: Перший".

За його словами, нинішньому прем'єру Денису Шмигалю теж загрожує відставка.

"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина – будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань та нових цілей", – поділився співрозмовник.

Політик додав, що прем'єр займався питаннями розвитку української економіки в період кризи, яка виникла через коронавірус COVID-19, а тепер є трохи інше завдання – вихід з коронакризису. Нардеп підкреслив, що для цього необхідне інше бачення та інші інструменти.

Читайте такожКадрові зміни в Кабміні: у "Слузі народу" сказали, коли чекати конкретикиГлава фракції "Слуга народу" – нардеп Давид Арахамія, в коментарі журналістам назвав фейком інформацію про можливу відставку Шмигаля з посади, повідомив кореспондент УНІАН.

Співрозмовник підкреслив, що повної зміни складу уряду не буде, а мова йде про заміну трьох-чотирьох міністрів. Арахамія не сказав, про яких міністрів йдеться.

Нардеп поділився, що засідання фракції "Слуга народу" з приводу кадрових змін в уряді може відбутися в понеділок, 20 вересня.

Нагадаємо, наприкінці серпня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що не виключає кадрових змін у Кабміні восени.

Народний обранець підкреслив, що, можливо, деякі міністри самі попросяться у відставку.

Уряд Дениса Шмигаля – коротка довідка УНІАН

Кабмін Дениса Шмигаля в Україні став 21-м за рахунком, повідомляє Вікіпедія. Уряд був сформований 4 березня 2020 року після того, як у відставку пішов Кабмін Олексія Гончарука.

Призначення Шмигаля прем'єром 4 березня 2020-го підтримав 291 нардеп.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк