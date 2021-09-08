На початку жовтня в Україні може з'явитися новий уряд – нинішньому Кабміну загрожує відставка.
Деякі члени уряду продовжать працювати, розповів нардеп від партії "Слуга народу" Олег Дунда в ефірі каналу "UA: Перший".
За його словами, нинішньому прем'єру Денису Шмигалю теж загрожує відставка.
"Я думаю, що у нас буде десь на початку жовтня новий Кабмін. Деякі міністри залишаться, але більша частина – будуть вже нові міністри відповідно до нових завдань та нових цілей", – поділився співрозмовник.
Політик додав, що прем'єр займався питаннями розвитку української економіки в період кризи, яка виникла через коронавірус COVID-19, а тепер є трохи інше завдання – вихід з коронакризису. Нардеп підкреслив, що для цього необхідне інше бачення та інші інструменти.
Читайте такожКадрові зміни в Кабміні: у "Слузі народу" сказали, коли чекати конкретикиГлава фракції "Слуга народу" – нардеп Давид Арахамія, в коментарі журналістам назвав фейком інформацію про можливу відставку Шмигаля з посади, повідомив кореспондент УНІАН.
Співрозмовник підкреслив, що повної зміни складу уряду не буде, а мова йде про заміну трьох-чотирьох міністрів. Арахамія не сказав, про яких міністрів йдеться.
Нардеп поділився, що засідання фракції "Слуга народу" з приводу кадрових змін в уряді може відбутися в понеділок, 20 вересня.
Нагадаємо, наприкінці серпня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав, що не виключає кадрових змін у Кабміні восени.
Народний обранець підкреслив, що, можливо, деякі міністри самі попросяться у відставку.
Уряд Дениса Шмигаля – коротка довідка УНІАН
Кабмін Дениса Шмигаля в Україні став 21-м за рахунком, повідомляє Вікіпедія. Уряд був сформований 4 березня 2020 року після того, як у відставку пішов Кабмін Олексія Гончарука.
Призначення Шмигаля прем'єром 4 березня 2020-го підтримав 291 нардеп.