Фракція "Слуга народу" наразі такий сценарій не обговорювала.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував можливість відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Про це він заявив в кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми маємо таку можливість. Це реально абсолютно як сценарій, але станом на зараз такий сценарій навіть не обговорювався у нашій фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо зустрічатися, шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.

Як повідомляв УНІАН, між Разумковим, його першим заступником Русланом Стефанчуком та Арахамією сталася дискусія у прямому ефірі через законопроект про олігархів, який було направлено до Венеціанської комісії.

На запитання ведучого до Разумкова, чи відповідає дійсності інформація про нібито тиск на нього та можливу відставку, голова ВР сказав: "Щодо тиску, ну не знаю. З одного боку, коли ти перебуваєш на лікарняному (через хворобу на коронавірус - УНІАН), а тобі починають змінювати охорону, для когось це, мабуть, було б тиском. Для мене це не є тиском, тому що я до посади голови ВР обходився без охорони. Зараз достатньо просто ходжу вулицями, якщо потрібно, спілкуюся з людьми. І впевнений, що після того, як закінчиться моя каденція, я не матиму охорони, так само спокійно ходитиму вулицями і зможу нормально дивитися людям в очі".

Читайте також"Мені моя робота подобається": Разумков розповів про свою відставку та "чистки" у Кабміні"Щодо відставки, ходять розмови, багато чуток сьогодні в залі ВР, багато що до мене доходить. Я казав і кажу, я за посаду триматися не буду. Я прийшов на неї, щоб працювати, і буду працювати далі, якщо мені дозволить це робити ВР. Процедури відкликання голови ВР з посади - більш ніж зрозумілі і прості, визначені регламентом, законами, Конституцією... Але я сьогодні продовжую працювати як голова ВР, і у відставку точно не збираюся", - додав Разумков.

Арахамія після його слів зазначив, що вони з головою ВР у хороших відносинах.

"Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину. Дмитре Олександровичу, вам скорішого одужання, чекаємо вас у Верховній Раді", - заявив голова фракції "Слуга народу".

Автор: Леся Лещенко