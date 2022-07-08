Раніше Путін, коментуючи війну, заявив, що армія РФ "всерйоз поки нічого не починала" в Україні.

Вчорашня заява російського диктатора Путіна про те, що армія РФ "всерйоз поки нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

"Очевидно, зробили якісь виміри, подивилися і на більш кричущі запити суспільства спробували відповісти. У мене одна відповідь на це все: не починали, а вже кінчаєте ось це все. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора і, я думаю, вони затихнуть потихеньку в спробах наступати", - висловився він.

За словами Арестовича, Путін "намагається робити хорошу міну при дуже поганій грі". Він також припустив, що диктатор у курсі невдач російської армії в Україні.

"Тільки дурень може думати, що все йде благополучно", - додав радник глави ОПУ.

Що сказав Путін

Напередодні він цинічно прокоментував війну проти України, заявивши, що російська армія "всерйоз поки нічого не починала". "Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозного поки не починали", - сказав диктатор, додавши, що РФ нібито не відмовляється від мирних переговорів.