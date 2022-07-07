Президент РФ вирішив "полякати" Україну.

Путін сказав, що російська армія "всерйоз поки що нічого не починала".

Про це диктатор заявив під час зустрічі з міністрами.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою... Ну що тут скажеш. Нехай спробують.

Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це - трагедія для українського народу. Але, схоже, все до цього і йде. Але всі повинні знати, що ми чогось серйозно поки що не починали.

При цьому ми не відмовляємось і від мирних переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні знати, що чим далі, тим складніше їм буде з нами домовитися", - сказав очільник кремля.

Путін також наголосив, що "Захід загниває й вже програв". Узурпатор сидів за столом подалі від людей. Він додав, що російські політики "мають думати про вітчизну, тому що політпартій багато, а росія одна".

Раніше експерт назвав ключ від успіху у війні.

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