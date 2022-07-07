Секретар РНБО нагадав, що агресор не дотримується встановлених правил ведення війни.

Росія через брак можливостей вести бої по всій лінії фронту в Україні змінила тактику й вирішила робити потужні ударні кулаки. Цими силами ворог поступово просувається вперед.

Про це розповів в інтерв'ю "Апостроф" секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Він нагадав, що багато військових експертів і розвідок прогнозували швидке захоплення України, проте вона тримає оборону вже понад 130 днів. Для ворога, за словами Данілова, не існує правил - вони увірвалися на чужу територію і думають, що мають право поводити себе так, як вважають за потрібне.

"Те, що вони використовують на сьогоднішній день проти нашого мирного населення авіаційні бомби, те, що на сьогоднішній день бомблять мирне населення - це не класична війна, яка прописана в документах, нормах і правилах, що існують на сьогоднішній день у світі. Вони воюють проти мирного населення: проти дітей, проти жінок, проти літніх людей", - підкреслив секретар Радбезу.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що російська армія з 24 лютого втратила в Україні приблизно 115 тисяч своїх військових. До цього числа входять як загиблі, так і поранені.