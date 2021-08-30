Найближчими місяцями екс-президент не повернеться на мирні переговори щодо Донбасу.

Через перенесену операцію на серці перший президент України Леонід Кравчук навряд чи з'явиться на засіданнях Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі до кінця року.

Про це представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив в ефірі "Україна 24".

"Наскільки мені відомо, він у складному періоді реабілітації. Тобто там людині 87 рік, операція на серці це завжди дуже складно. Поки буде вести Резніков і мабуть, це буде навіть до листопада-грудня, як я розумію", - сказав Арестович 30 серпня.

Операція Леоніда Кравчука: що відомо

Читайте такожЮщенко прокоментував стан здоров'я КравчукаПро погіршення здоров'я першого президента стало відомо 28 червня, коли він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції. У цей день Кравчук готувався до операції.

Наступного дня стало відомо, що йому провели операцію в Києві. Відтоді він перебуває в реанімації, де його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

ЗМІ повідомляли, що політик почувається добре і що операція пройшла за планом без будь-яких ускладнень.

На переговорах Тристоронньої контактної групи Кравчука замінив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Автор: Станислав Кожемякин