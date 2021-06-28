На урочисте засідання з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України прийшли президенти Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Перший президент України Леонід Кравчук не прийшов на урочисте засідання Верховної Ради, яке відбулось 28 червня до 25-ї річниці ухвалення Конституції України. А все через поганий стан здоров'я.

Як повідомляє Суспільне, про це розказала речниця Кравчука Оксана Сибірцева.

За її словами, перший президент зараз не може працювати та відвідувати будь-які заходи. Водночас лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.

Як повідомляє УНІАН, Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25 річниці прийняття Конституції України. У ньому взяли участь, зокрема, Володимир Зеленський, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою та повідомив, що незабаром до України вперше за 300 років повернеться перша Конституція Пилипа Орлика.

За словами президента Зеленського, Леонід Кравчук має доповісти Верховній раді про законопроект про Великий державний герб України, наданий на терміновий розгляд парламенту Зеленським.

Серед гостей заходу також були члени Кабміну, настоятелі церков та релігійних організацій, а також іноземні дипломати та журналісти.

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Автор: Вікторія Гордієнко